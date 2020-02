Coronavirus : le docteur Li Wenliang, qui avait tenté d’alerter sur l'épidémie, est décédé du virus

C'est sur l'application WeChat que l'ophtalmologue de 34 ans avait partagé son inquiétude. Sur cette messagerie - la plus populaire de Chine - il raconte dès le 30 décembre que dans l'hôpital où il travaille, à Wuhan, des patients ont été mis en quarantaine. Dans le pays, le souvenir du Sras, apparu en 2002, est encore vif. Alors, dans ce groupe d'anciens étudiants de l'école de médecine, on s'inquiété. Et on craint un retour de cette épidémie qui a tué 349 personnes en Chine. Les messages postés par Li Wenliang sont rapidement partagés sur les réseaux sociaux. "Quand j'ai vu les images circuler en ligne, j'ai compris que ça devenait hors de contrôle et que j'allais être puni", a ainsi témoigné Li Wenliang auprès de CNN.