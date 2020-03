Coronavirus : le gel hydroalcoolique est-il plus efficace que le savon ?

Gel hydroalcoolique ou savon... L'un est il plus efficace que l'autre face au coronavirus ? La technique pour se laver les mains est la même. Unique différence : l'utilisation du savon nécessite de disposer d'un point d'eau pour mouiller les mains. Côté pratique, le gel a l'avantage, étant plus facile à avoir sur soi et s'utilise partout. Mais nous aurons de plus en plus de mal à en trouver. Dans cette période de propagation du virus, la question essentielle, c'est l'efficacité. Et sur ce point, à condition de bien respecter le temps de lavage nécessaire avec du savon, les résultats sont comparables. Le docteur Charles de Honnaville, médecin aux urgences médicales de Paris détaille les bons gestes.