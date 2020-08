Coronavirus : "le gouvernement a du mal à contraindre les Français" selon Philippe Juvin

Invité d'Elizabeth Martichoux ce matin sur LCI, le professeur Philippe Juvin part d'un constat objectif implacable : l'épidémie de coronavirus gagne de nouveau du terrain en France. 4897 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ce dimanche, et 32 nouveaux clusters identifiés sur le territoire. "Le virus circule. On a plus de cas aujourd’hui que nous en avions il y a un mois ou deux. Il faut surveiller cela comme l’eau sur le feu" lance-t-il.

Or, face à cette "situation à risque", la gestion gouvernementale demeure dans le "flou" selon le patron du service des urgences de l’hôpital Pompidou à Paris alors que le coronavirus a révélé une "crise de confiance" : "Quand on nous dit que les stocks vont être reconstitués, je demande de quoi parle-t-on ? Des masques, des tests, des respirateurs ? interroge le maire LR de La Garenne-Colombes. Il faut faire un point tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, et être transparent sur l’état des stocks. Sinon, on y croit plus".