Coronavirus : le gouvernement va devoir prendre "des décisions difficiles" prévient le Conseil scientifique

A deux jours d'un conseil de défense consacré à a reprise de l'épidémie, le Conseil scientifique tire la sonnette d'alarme. Lors d'une visioconférence ce mercredi, le Président Jean-François Delfraissy a prévenu que le niveau de l'épidémie de Covid-19 en France devenait de nouveau "inquiétant". Il a précisé qu'une "augmentation très rapide, exponentielle, dans un deuxième temps" est sinon probable au moins possible. Le gouvernement "va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles", a averti Jean-François Delfraissy, précisant "dans les huit à dix jours maximum." Dans ce contexte, le Conseil scientifique a préconisé une batterie de mesures pour enrayer cette situation sanitaire "préoccupante", rappelant que leurs bénéfices potentiels ne seront visibles qu'après un délai de 15 jours.

Premier axe de réflexion du Conseil Scientifique : la protection des "personnes fragiles". Les personnes âgées ou présentant un facteur de risque (diabète, obésité, maladies respiratoires...) doivent ainsi être placées dans une "sorte de bulle". Il aussi martelé la nécessité de renforcer la méthode consistant à "tester, tracer et isoler".

Jean-François Delfraissy n'en démord pas, il faut "mieux tracer, et surtout isoler". "Une enquête de la DGS montre une montée en puissance des refus de suivi de la quatorzaine" note-il, proposant de réorienter la stratégie avec une durée d'isolement abaissée à sept jours. "Les derniers travaux montrent qu’au-delà de 7 jours, les malades ne sont plus contagieux", précise Bruno Lina, virologue et également membre du conseil scientifique. La date du début de ce confinement personnel varie. Pour les cas confirmés, il faut s'isoler "dès l’apparition des signes de suspicion clinique, sans attendre les résultats du test". Les personnes asymptomatiques doivent, de leur côté, s'isoler "à partir du jour du prélèvement positif". Enfin les cas contacts doivent se mettre à l’isolement dès le contact avec le cas confirmé et se faire tester au septième jour. La mise à l'écart se poursuivra en cas de test positif.