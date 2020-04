Coronavirus : face au manque de masques, la piste prometteuse du recyclage

Depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, les masques de protection sont au cœur de toutes les préoccupations. Si leur nombre va considérablement augmenter en France grâce aux dernières commandes de l'État, les besoins sont considérables. "Les masques chirurgicaux et FFP2 doivent être jetés après quelques heures d'utilisation", rappelle le Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS).

Pourtant, la demande de masque est de plus en plus importante. Au-delà du personnel médical, de plus en plus de citoyens souhaitent se protéger le visage lors de leurs déplacements. Même si le déconfinement paraît encore loin, la question de l'obligation de porter un masque hors de chez soi se pose déjà. Alors, pour faire face à la demande, "des scientifiques, médecins et industriels se sont réunis pour explorer les pistes permettant de les réutiliser sans risque", explique le CNRS. "Afin de permettre à chacun d'entre nous de porter un masque chirurgical dans ses interactions sociales, nous nous sommes demandés s'il serait possible d'imaginer un protocole permettant de les recycler", indique le Philippe Cinquin, professeur en santé publique et praticien hospitalier, interrogé par CNRS Le Journal.