Le masque obligatoire le 1er août dans les lieux clos ? "Si ça peut être avant, ce sera avant"

Plusieurs médecins ont exprimé leur incompréhension sur ce délai de 15 jours avant la possible entrée en vigueur du dispositif. Le porte-parole appelé les Français à ne pas "attendre que l'obligation soit inscrite dans le marbre" pour l'adopter le plus largement et régulièrement possible. Gabriel Attal a, par ailleurs, apporté quelques précisions sur les raisons de cette décision. "Elle fait suite à une intervention de scientifiques en ce sens et ça fait suite à la très grande vigilance qui est la notre et à notre adaptation permanente face à une épidémie qui évolue et dont les enjeux évoluent".