Le masque, une barrière qui "protège surtout les autres de nos postillons"

Les Français porteront-ils bientôt tous un masque lorsqu'ils sortiront de chez eux ? C'est possible, alors que le gouvernement a récemment fait volte-face sur la question. Le président de la République Emmanuel Macron veut désormais que l'État puisse fournir un masque "grand public" à chaque Français qui le souhaite, et son utilisation "pourrait devenir systématique", notamment dans les transports en commun.

Un certain nombre de personnes se sentent oppressées par le masque et l'enlèvent du nez : ce n'est pas bon - Christophe Bécavin

LCI : Les masques permettent-ils vraiment de limiter la transmission du Covid-19 au sein de la population ?

Christophe Bécavin : Une étude récente montre que les masques chirurgicaux ont un intérêt pour les postillons qui sortent de la bouche, mais peut-être pas pour ceux qui entrent. En effet, si le postillon touche l'extérieur du masque et que le virus est très résistant, ce que nous ne savons pas encore, l'humidité peut à terme faire pénétrer le virus dans le masque. Ces masques ne possédant pas de propriété filtrante, ils ne garantissent pas la protection totale contre les flux d’air contaminés.

Ceux conçus à la main permettent eux aussi une réduction significative de la contamination : la transmission du virus se faisant par postillons, une partie d'entre eux va être bloquée par le masque. Mais il peut toujours y avoir un peu de virus qui passe. Yves Buisson, professeur de l'Académie de médecine, parlait de masques de courtoisie : ils protègent surtout les autres de nos postillons.

Si l'utilisation du masque est mauvaise, le port devient-il inutile ?

Tout à fait. Un certain nombre de personnes se sentent oppressées par le masque et l'enlèvent du nez : ce n'est pas bon. Il faut protéger l'excrétion de nos postillons, et donc positionner le masque devant la bouche et le nez. De plus, si nous ne voulons pas inhaler l'air d'une personne proche de nous, il faut également bien ajuster le masque : sur les masques chirurgicaux, il faut appuyer sur la barrette au niveau du nez. Cela évite d'aspirer l'air ambiant et d'être potentiellement contaminé.