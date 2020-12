Coronavirus : les cas baissent-ils en France à cause de la diminution du nombre de tests ?

Chaque jour, l'équipe des Vérificateurs reçoit des questions d'internautes via l'adresse mail dédiée lesverificateurs@tf1.fr. Lecteur de LCI.fr, Philippe nous a ainsi sollicités car il s'interroge sur "le faible nombre de tests réalisés depuis une bonne semaine". "C'est facile de faire baisser le nombre de cas positifs en réduisant énormément le dépistage. Il suffit de regarder le nombre de tests et de le rapprocher du taux de positivité pour se rendre compte que moins d'un million de tests sont fait par semaine. Facile donc d'avoir autant de baisse des cas. Merci de rétablir la vérité et d'attribuer le recul des cas à la bonne cause", écrit-il. Pour en savoir plus, nous avons passé au crible les différents bilans hebdomadaires du pays.

De fait, en trois semaines, le nombre de tests PCR "a été divisé par deux", selon le dernier bilan de la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES), réalisé ce jeudi 3 décembre. Plus précisément, entre le 23 et le 29 novembre, 1,1 million de tests virologiques, dits PCR, ont été validés. C'est effectivement deux fois moins que les 2,3 millions de tests qu'effectuait la France début novembre. Un chiffre en chute libre depuis plusieurs semaines, comme en atteste la courbe ci-dessous. Les laboratoires en réalisaient environ 1,4 million entre le 16 et le 22 novembre et 1,8 million la semaine précédente.

D'une part, les chiffres cités plus haut ne prennent pas en compte les tests antigéniques. Déployés massivement, ils ne sont cependant pas comptabilisés par les autorités sanitaires, dont Santé publique France. Car pour le moment, le système de remontée des résultats de cette nouvelle méthode de dépistage n'est pas jugé assez efficace et transparent. Les autorités estiment en effet qu'il est aujourd'hui impossible de réaliser un cumul des cas confirmés par PCR et par test antigénique "du fait de l’impossibilité de croiser les bases" de données. "Certains patients peuvent ainsi être comptés en double", résume l'agence sanitaire. Pourtant, plus rapides et accessibles, ils sont de plus en plus largement utilisés par les Français. La baisse du nombre de tests PCR a "été en partie compensée par la montée en charge des tests antigéniques", explique ainsi la Drees. Leur nombre approcherait les 200.000 sur la dernière semaine de novembre. Et, sur la totalité des dépistages du coronavirus réalisés en semaine 48, 86% l'étaient par tests RT-PCR contre 14% par tests antigéniques. On teste donc peut-être davantage que ce que l'on pense.

Néanmoins, ce critère ne justifie pas à lui tout seul qu'on teste moins. Il faut en réalité essentiellement prendre en compte la chute de la transmission du Covid-19. Le taux de reproduction, qui permet d'observer la dynamique de

transmission du virus, est en effet estimé inférieur à 1 en France. Selon les données virologiques, il est de 0,58 et de 0,66 d'après les données de passage aux urgences. Cela signifie qu'un Français malade propage le virus à moins d'une personne. La contamination ne cesse donc de chuter. Or si celle-ci chute, cela signifie automatiquement qu'il y a moins de patients malades et aussi moins de contacts.