Coronavirus : le nombre de cas issus du rassemblement évangéliste de Mulhouse ne cesse de croître

Ce n'est pas n'importe quel rassemblement religieux qui avait lieu du 17 au 24 février dernier, dans le quartier de Bourtzwiller à Mulhouse, mais bien l'un des événements les plus connus de la communauté évangéliste française. Durant près d'une semaine, 2500 personnes ont vécu ensemble, quasiment 24 heures sur 24. Une communion au sein de l'une des plus grandes paroisses de France, "La Porte Ouverte Chrétienne".

Mais la propagation concerne également d'autres régions. Comme l'indiquait le directeur de l'ARS Grand-Est ce mercredi : "Nous sommes dans une phase de propagation." Il est impossible de retracer les quelque 2500 personnes qui ont communié à proximité de ces patients. Et pour cause, il n'y a "pas d'inscription, et l'entrée est libre". Les participants sont donc tous activement recherchés par les autorités sanitaires dans une course contre la montre. Car elles ne peuvent pas compter sur une recherche uniquement géographique. Les fidèles viennent "de la France entière", comme nous l'indique Nathalie Schnoebele, porte-parole de la paroisse. "Des personnes qui viennent aussi bien de pays limitrophes, comme la Belgique, l'Allemagne ou la Suisse, mais aussi de Guyane."

D'ailleurs, une salariée de l'Église sait qu'un cas est d'ores et déjà sorti du territoire. "Je connais une personne qui était contaminée et qui est retournée dans le Gard", nous a ainsi confié Olivia Petronella, bibliothécaire. Dans les dernières 24 heures, plus d'une trentaine de nouveaux cas déclarés en France sont liés à "La porte ouverte chrétienne".