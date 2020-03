Coronavirus : à rebours des consignes officielles, le pape François appelle à "se rendre auprès des malades"

Le chef de l'Eglise catholique a demandé à sa communauté et notamment aux prêtres, d'avoir "le courage de sortir et d'aller voir" les personnes atteintes du coronavirus. Une volonté exprimée ce mardi depuis sa résidence hôtelière, la maison Sainte-Marthe, qui prend à contre-pied la décision des autorités italiennes de placer en confinement l'ensemble du pays. Le pontife a prononcé des mots très forts à cette occasion : "Prions le Seigneur pour nos prêtres, pour qu'ils aient le courage de sortir et d'aller visiter les malades, portant la force de la parole de Dieu et l'Eucharistie, et d'accompagner le personnel médical et les bénévoles dans le travail qu'ils accomplissent." Un véritable appel voué à résonner dans le monde entier.