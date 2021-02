En passe d’être acceptés, retardés ou suspendus, le point sur les vaccins anti-Covid

Le vaccin de l’Américain Moderna, lui aussi fondé sur la nouvelle technologie à ARNm, a été approuvé par le régulateur européen début janvier, après le Royaume-Uni qui a décidé de faire cavalier seul. Le vaccin britannique AstraZeneca/Oxford University est le dernier en date à avoir été validé par l’UE mais suscite des inquiétudes puisqu’il serait moins efficace sur les personnes âgées. Par conséquent, seuls les soignants de moins de 65 ans peuvent en bénéficier en France, selon les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS). Et d'autres vaccins devraient arriver rapidement en Europe.

À ce jour, trois vaccins sont examinés par l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou sont en passe de l’être pour une autorisation de mise sur le marché. Il s’agit de celui de l’entreprise américaine Novavax examiné par l’EMA depuis le 3 janvier dernier, celui à ARNm de l’Allemand CureVac depuis le 12 février et celui de l’Américain Johnson & Johnson qui vient de déposer ce 16 février une demande d'approbation en Europe.

Fin janvier, l’EMA a indiqué s’attendre à recevoir "prochainement" une demande d’autorisation du vaccin Janssen lorsque celui-ci a été annoncé comme efficace à 66% contre l’apparition du Covid-19 par Johnson & Johnson. Un chiffre peu satisfaisant comparé à d’autres déjà approuvés, comme celui de Pfizer (95% selon les résultats des essais cliniques) ou de Moderna (94%). D’autant qu’il serait encore moins protecteur en Afrique du Sud, touché par un variant qui serait plus contagieux et plus dangereux. Le vaccin de Novavax se montrerait lui aussi peu résistant face à cette nouvelle souche, passant d’une efficacité de 90% à 60%. Or, ces deux derniers ont l’avantage de pouvoir se conserver au réfrigérateur, ce qui suppose une logistique moindre dans l’acheminement et le stockage.