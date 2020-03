Coronavirus : le stade 3 atteint dans "une ou deux semaines maximum", qu'est-ce que cela implique ?

Si l'objectif du stade 2 est d'empêcher l'épidémie de se propager sur le sol français, le stade 3 correspond, lui, au stade épidémique. Ce niveau d'alerte est activé lorsque les autorités constatent que le virus circule et qu'il est transmissible sur l'ensemble du territoire. Il est n'est donc plus question de ralentir le virus mais d'atténuer ses effets.

Ce qui est certain, c'est que ces mesures auront un effet sur la vie quotidienne. Les crèches et établissements scolaires peuvent fermer leurs portes (comme l'Italie l'a fait pour l'ensemble de ses écoles), certains transports publics et lignes de trains risquent d'être suspendus pour limiter au maximum les déplacements collectifs. " Différents scénarios sont envisagés, (mais) il n'est pas question d'arrêter de faire rouler les trains", a assuré lundi 2 mars la ministre des Transports Elisabeth Borne. Des propos repris sur LCI par la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye : " La France ne va pas s'arrêter avec le stade 3 de l'épidémie de coronavirus".

Sitôt le stade 3 enclenché, " les activités collectives sont fortement impactées", précise le gouvernement sur son site. Si les rassemblements de plus de 5.000 personnes sont déjà interdits , le passage au stade 3 entraîne davantage de restrictions. Celles-ci sont prévues par un Plan de prévention et de lutte datant de 2011, qui envisage l'hypothèse d'une pandémie grippale.

Si des mesures de confinement de la population sont prises, la police et la gendarmerie pourraient être appelés en renfort. Dans le cas où la quarantaine s'impose, le plan de 2011 prévoit de quoi éviter une éventuelle pénurie : "surveillance des prix et de la disponibilité des produits, "approvisionnement alimentaire et produits de première nécessité". Dans plusieurs "foyers épidémiques", des supermarchés ont été déjà dévalisés, comme l'ont constaté plusieurs internautes, photos de rayons vides à l'appui.

D'un point de vue sanitaire, le ministère de la Santé précise dans sa note du 20 février dernier que la stratégie adoptée "est différente et passe d'une logique de détection et de prise en charge individuelle à une logique d'action collective". C'est à dire que l'ensemble du personnel soignant sera mobilisé pour 'participer au diagnostic et à la prise en charge des patients Covid-19". Les hôpitaux, eux devront "être en capacité de repérer les patients Covid-19 et mettre en oeuvre des mesures d'isolement dans leur établissement si nécessaire". Pour désengorger les hôpitaux, les malades les moins touchés, représentant 80 % des cas selon les études internationales, devront alors rester à domicile.