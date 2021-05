Covid-19 : et si la météo expliquait tout ?

Le retour du printemps et d'un relatif beau temps permettent-ils d'expliquer le coup d'arrêt de l'épidémie ? Bien qu'elle reste soutenue, avec environ 14.000 nouveaux cas de Covid-19 par jour en moyenne, la circulation du virus diminue en France, où un pic épidémique avait été atteint mi-avril. Et cette tendance n'est pas réservée à l'Hexagone, la troisième vague semblant aussi amorcer une décrue sur une grande partie du continent selon les chiffres publiés par les pays européens, et ce malgré les méthodes différentes employées.

Dans le cadre d'une étude réalisée par le centre hospitalier de Valenciennes (Nord) et publiée en décembre, trois chercheurs avaient quant à eux superposé la courbe des températures et celle des admissions en réanimation du 31 mars 2020 au 10 mai 2020. Ce qu'il en est ressorti est digne d'un quasi-effet miroir : plus la température augmente, plus les admissions en réanimation baissent. Le même phénomène a été observé en se penchant sur la courbe des décès du Covid, la hausse des températures s'accompagnant d'une baisse des décès.

Toujours selon cette filiale privée de Météo-France, le virus affectionne les températures comprises entre 3 et 17°C et un taux d'humidité compris entre 35 et 85%. En projetant ces conditions au niveau mondial, il apparait que le mois de janvier semble particulièrement propice à la circulation virale, tandis que le risque de transmission baisse considérablement quand on s'approche du printemps.

De son côté, l'Institut Pasteur avait déjà mis en avant dans une pré-étude la "dépendance importante de la transmission du SARS-CoV-2 à la météo" et au climat est confortée. Plus en détail, elle engendrerait une augmentation de 0,16 du R0 pour chaque degré perdu sous une température moyenne de 10°C. En revanche, sous 0°C, la dynamique de la propagation semble changer et la corrélation n’est plus du tout évidente, était venue préciser une étude publiée fin 2020 par Predict Service.

Pour le principal auteur de ces études françaises, le professeur Mehdi Mejdoubi, trois facteurs accompagnant la hausse des températures permettrait d'expliquer la baisse du nombre de cas graves et de décès. Les deux premiers sont biologiques, le dernier social. Plus en détail, le chercheur conclut que plus il fait chaud et plus les aérosols - responsables de la diffusion du virus - sèchent vite et s'évaporent limitant ainsi le risque de propagation.

D'autre part, plus il fait chaud, plus notre système immunitaire est résistant, les muqueuses étant plus affaiblies en hiver et moins résistantes aux virus qu'en été. Enfin, plus il fait chaud, moins les gens vivent confinés puisque qu'ils vivent plus dehors et aèrent leurs maisons.