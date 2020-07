Le test salivaire, pas encore suffisamment fiable pour être commercialisé ?

Un peu de salive recueillie grâce à une pipette, un échantillon placé dans un boitier chauffé et une lecture à base d'un réactif coloré. Plus simple, moins douloureux et surtout plus rapide que le test PCR, le diagnostic par prélèvement salivaire est jugé trop peu fiable selon les autorités sanitaires pour diagnostiquer le Covid-19. "Contrairement à des effets d'annonce qui ont pu être faits, on ne sait pas encore la fiabilité du prélèvement salivaire par rapport au prélèvement naso-pharyngé", a ainsi déclaré mardi sur BFM Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, chargé de conseiller le gouvernement durant la crise sanitaire.

Ces test sont-ils pour autant complètement inutiles ? La question de leur efficacité divise en tout cas la communauté scientifique. Tout d'abord, parce que le nouveau coronavirus (Covid-19) est une maladie respiratoire. De ce fait, le virus se niche davantage dans le nez que dans la bouche. "La salive contient beaucoup de choses, notamment des enzymes. Le prélèvement dans le nez permet de récupérer des molécules, contrairement à celui dans la gorge", explique au micro de TF1 le Pr Christine Rouzioux, virologue et membre de l’Académie de médecine.