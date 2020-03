Coronavirus : le recours à la chloroquine encadré et réservé au cas graves, sous conditions

La restriction de l’utilisation de ce médicament, dont les vertus ont été vantées par le professeur Didier Raoult, infectiologue à Marseille, interdit de fait "toute prescription dans la population générale ou pour des formes non sévères à ce stade". Ce qui veut dire concrètement que la chloroquine ne sera plus administrée en dehors de l’enceinte d’un hôpital mais sera "accessible aux équipes médicales hospitalières qui le souhaitent dans les conditions prévues".

"Le Haut conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement en l’absence de recommandations, à l’exception de formes graves hospitalières sur décision collégiale des médecins et sous surveillance médicale stricte", a affirmé le ministre de la Santé, remplaçant Jérôme Salomon au point quotidien à la presse sur l’évolution de l’épidémie en France. L'usage de la chloroquine doit être encadré par un arrêté pris dans les prochaines heures, a précisé Olivier Véran.

Ce lundi soir sur TF1, Edouard Philippe a indiqué avoir "fait en sorte que les études cliniques puissent s'engager très rapidement sur l'hypothèse qu'a formulée le professeur Raoult" et a appelé à ce que "la recherche soit faite dans les meilleures conditions le plus rapidement possible".

Interrogé à ce sujet sur le plateau de TF1, le professeur Xavier Lescure a considéré qu’à ce stade, rien ne permet de "considérer qu’une molécule est plus efficace qu’une autre : il faut le prouver". L’infectiologue de l’hôpital Bichat a poursuivi, se montrant prudent au sujet d’un hypothétique moindre remède miracle : "Ce qu’il faut absolument éviter, c’est que tout le monde considère que ce médicament est magique, ce qui pourrait empêcher la réalisation des essais cliniques et empêcher de savoir in fine si tel médicament est actif sur le virus."