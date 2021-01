Coronavirus : le vaccin AstraZeneca est-il vraiment inefficace chez les seniors ? JOEL SAGET / AFP

STRATÉGIE – La presse allemande a révélé ce lundi que le vaccin contre le coronavirus du laboratoire AstraZeneca serait en réalité dénué d'efficacité chez les plus âgés. Une information démentie mais qui inquiète.

L'Europe est suspendue à la décision de l'Agence européenne des médicaments. Alors que le régulateur européen examine la demande de mise sur le marché du vaccin AstraZeneca/Oxford, une annonce est venue doucher quelque peu les espoirs des autorités sanitaires. Deux prestigieux quotidiens allemands ont annoncé ce lundi 25 janvier que le gouvernement allemand s'attendait à ce que ce produit ne soit efficace qu'à 8% chez les plus de 65 ans. Une information démentie par Berlin et le laboratoire mis en cause. Mais qui inquiète les autorités.

Une "confusion" entre deux chiffres différents

Sous couvert de sources gouvernementales, le quotidien Bild et le journal économique Handelsblatt ont en effet affirmé lundi que l'Allemagne tablait sur une efficacité de seulement 8% du vaccin anglo-suédois, menaçant même son homologation. Le laboratoire s'est immédiatement défendu. "Les articles selon lesquels l'efficacité du vaccin AstraZeneca/Oxford ne serait que de 8% chez les adultes de plus de 65 ans sont complètement faux", indiquait ainsi dès lundi soir un porte-parole du laboratoire. Il a en effet plaidé que les données sur ce produit, autorisé et largement déployé au Royaume-Uni, ont déjà été communiquées. Publiées en novembre dans la revue The Lancet, elles "démontrent que les personnes âgées ont montré de fortes réponses immunitaires au vaccin, 100% d'entre elles ayant généré des anticorps spécifiques après la deuxième dose". Idem du côté de l'université d'Oxford, qui a participé au développement du produit. Un porte-parole a ainsi rappelé qu'il n'y avait "aucune base" pour soutenir cette information. "Les résultats des essais cliniques ont déjà été publiés de manière transparente dans cinq publications scientifiques évaluées par des pairs montrant des réponses immunitaires similaires chez les adultes plus jeunes et plus âgés", a-t-il souligné. Alors d'où vient l'erreur de ces "sources" gouvernementales ? "Il semble qu'à première vue, les articles aient confondu deux choses", croit savoir le ministère de la Santé allemand. Selon lui, les médias ont en fait mélangé la part des personnes "entre 56 et 69 ans", ayant participé aux études, à savoir 8%, à ce taux d'efficacité.

L'histoire pourrait s'arrêter là. Sauf que l'un des journalistes rejette cette explication. Face à la polémique Gregor Waschinski a précisé que ses sources gouvernementales ne citaient pas les publications parues à l'automne dernier mais "de nouvelles données transmises à l'Agence européenne du médicament". L'auteur s'est toutefois défendu de faire un article scientifique, précisant que son travail était simplement "le reflet du processus d'évaluation au sein du gouvernement allemand (...) pour le vaccin AstraZeneca en vue de la prochaine décision de l'AME". Et répète que, face à des "données limitées pour les participants âgés de 65 ans et plus", le gouvernement allemand envisagerait en effet "de modifier son plan de vaccination".

Car les inquiétudes sont légitimes. Si les données publiées par le laboratoire, et citées plus haut, ont bien montré que les plus anciens présentaient une réponse immunitaire similaire à celles des jeunes, il est également vrai que les données récoltées sont limitées. Car trop peu de personnes âgées ont participé à cet essai. D'après les données de l'université, seules 4155 personnes âgées de plus de 56 ans ont participé aux recherches dont uniquement 1460 de plus de 70 ans. Soit 6,2% de la totalité du groupe. D'ailleurs, les chercheurs ont toujours été clairs sur ce biais, soulignant que les données d'efficacité sur ce public "sont actuellement limitées". "Mais des données supplémentaires seront disponibles dans les analyses futures", promettaient-ils. Face à ce doute, l'Agence européenne des médicaments (AME) pourrait donc ne pas autoriser le vaccin pour un public âgé. Interrogée par l'AFP, le régulateur européen a refusé de commenter "une évaluation en cours".

La France se prépare

Une éventualité qui n'est en tout cas pas écartée par les autorités françaises. Ce jeudi 21 janvier devant les Sénateurs, Olivier Véran a ainsi reconnu qu'il avait bien une "marge d'incertitude importante". Comme pour son voisin allemand, le ministère de la Santé a donc déjà prévu de modifier son plan sanitaire en fonction de cette décision. Il indiquait récemment devant la commission des lois du Sénat que si l'agence européenne annonçait que le vaccin n'était pas utilisable chez les plus anciens car "il n’y a pas assez de personnes âgées dans l'étude du laboratoire" alors la France ne pourra tout simplement "pas utiliser AstraZeneca chez les personnes âgées". "Je devrais alors ouvrir un nouveau circuit parallèle au circuit actuel, qui devra cibler un autre public", a-t-il commenté, fataliste. Ce qui aura, sans aucun doute, un impact très important sur la stratégie sanitaire du pays. Vous souhaitez nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse lesverificateurs@tf1.fr

