Coronavirus : les 7000 personnes bloquées en Italie sur un navire de croisière ont pu débarquer

La croisière de l'angoisse. Quelque 7000 personnes, dont 6000 passagers, ont été bloqués jeudi 30 janvier sur un navire de croisière près de Rome en raison de deux cas suspects à bord. Les tests de prélèvements sur un couple chinois dont l'épouse présentait des symptômes de la maladie, analysés dans un hôpital spécialisé de Rome, se sont avérés négatifs, a confirmé à l'AFP un porte-parole du ministère de la Santé, et les passagers ont été autorisés à débarquer jeudi soir.

"Nous avons été alertés au petit matin par le ministère de la Santé et avons envoyé trois médecins et une infirmière à bord pour effectuer des prélèvements", avait indiqué une porte-parole de l'ASL (centre sanitaire) de Civitavecchia. Le porte-parole de Costa Croisières confirmait "qu'il y a environ 6000 passagers à bord", les autres étant des membres d'équipage. Les échantillons vont être analysés à l'hôpital Spallanzani de Rome, spécialisé dans les maladies infectieuses et les résultats devraient être connus plus tard dans la journée.