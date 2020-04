Coronavirus : les Bouches-du-Rhône comptent-elles moins de morts que les autres départements ?

Un brin provocateur, le professeur Didier Raoult a partagé jeudi 30 mars dernier sur son compte Twitter une série de cartes (voir ci-dessous) montrant un faible nombre d'hospitalisations et de décès dans les Bouches-du-Rhône. En s’y penchant de plus près, on constate en effet que le département, où le microbiologiste et son équipe mènent actuellement des dépistages du Covid-19 associés à un traitement à l'hydroxychloroquine, se distingue par un nombre encore faible de décès et d’hospitalisations. Les Bouches-du-Rhône figurent, en outre, parmi les départements dans lesquels les services de réanimation sont encore le moins saturés. Doit-on en déduire que le traitement mis au point par le directeur de l'IHU-Méditerranée porte bel et bien ses fruits ?

Pour l’ancien ministre Philippe Douste-Blazy, à l’initiative d’une pétition en faveur du traitement préconisé par le professeur Raoult, ce n'est pas une coïncidence si les Bouches-du-Rhône sont jusqu'à présent moins durement touchées que les autres régions de France. "Nous allons rapidement pouvoir comparer le taux de mortalité, entre les gens hospitalisés et ceux qui décèdent (...) Imaginez que le rapport entre les gens hospitalisés et ceux qui décèdent est beaucoup plus bas à Marseille qu’il ne l’est à Lyon ou en Île-de-France ? Ce jour-là, il faudra quand même commencer à se poser des questions au plus haut niveau des autorités sanitaires (...) Aujourd’hui, la courbe des malades, à Marseille, est complètement cassée. C’est un effet effet incroyable. C’est le premier endroit en France où il n’y a presque plus de malades", a expliqué Philippe Douste-Blazy sur LCI.