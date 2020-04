Les caillots de sang, une autre sombre découverte sur le Covid-19 Yana Paskova / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP − Yana Paskova / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

MAUVAISE SURPRISE - Des médecins américains se sont aperçus que la formation de caillots dans des vaisseaux sanguins peut asphyxier les membres des malades gravement atteints par le Covid-19. Comme en Chine puis en Europe, ils apprennent sur le tas et tentent de documenter le phénomène.

C'est l'autre mauvaise surprise de la pandémie. Initialement présentée comme une virulente affection respiratoire, la maladie Covid-19 attaque bien plus que les poumons. Après avoir découvert que les reins étaient affectés, on a à présent la certitude que la formation de caillots dans des vaisseaux sanguins peut asphyxier les membres. Juqu'aux pires scénarios. Quand ils se forment dans les veines de la jambe (phlébite), ils peuvent se déloger et remonter vers les poumons, y boucher l'artère et les mettre à l'arrêt (embolie pulmonaire). Dans le coeur, ils peuvent provoquer une crise cardiaque. Quand ils vont au cerveau, c'est l'accident vasculaire cérébral. Autant de complications observées chez des malades du Covid-19 qui n'avaient aucun facteur de risque autre que d'avoir contracté le nouveau coronavirus.

La jeunesse relative de certains patients, une surprise

Si les cas où des caillots remontent par les veines semblent encore relativement rares, leur nombre a plus que doublé pendant la pandémie chez ses patients en état critique. Et contre toute idée reçue, relativement jeunes. Normalement, contre les caillots, des anticoagulants comme l'héparine sont administrés. Mais cela n'aboutit pas forcément à l'effet escompté et cause parfois une hémorragie interne. Beaucoup de patients ont des "microcaillots", explique Shari Brosnahan, médecin réanimatrice spécialiste des poumons àNYU Langone , "jusque dans les capillaires", qui sont les vaisseaux sanguins les plus petits. Impossible en ce cas d'opérer, contrairement aux gros caillots dans un poumon ou le cerveau. L'amputation est alors souvent la seule fin possible. L'acteur canadien Nick Cordero, gravement malade du nouveau coronavirus, en a notamment fait les frais. Ses médecins viennent d'annoncer avoir du amputer sa jambe droite après 18 jours en réanimation à Los Angeles, car un caillot indélogeable y bloquait la circulation du sang.

Toute maladie aiguë, en elle-même, prédispose à la création de caillots - Behnood Bikdeli, spécialiste en médecine interne au centre médical universitaire de Columbia

A l'hôpital pour anciens combattants de New York, Cecilia Mirant-Borde, médecin réanimatrice depuis 25 ans, explique à l'AFP avoir découvert d'innombrables microcaillots dans les poumons, ce qui éclaircirait au passage un autre mystère du Covid-19 : pourquoi les respirateurs artificiels semblent si inefficaces. En fait, le sang n'arrive pas à bien circuler dans les poumons à cause des caillots... et repart dans le corps sans s'être oxygéné. Le respirateur ne peut rien y faire.

La quasi-totalité des patients de son service sont traités avec des anticoagulants, voire des médicaments plus dangereux qui détruisent les caillots.

Une solution unique à la diversité des complications ?

Mais comment expliquer autant de cas anormaux extrêmes ? Peut-être est-ce dû aux antécédents cardiovasculaires ou pulmonaires de nombreux patients, avance Behnood Bikdeli, spécialiste en médecine interne au centre médical universitaire de Columbia. Ou peut-être encore que les caillots sont une conséquence de la flambée inflammatoire associée à la maladie. "Toute maladie aiguë, en elle-même, prédispose à la création de caillots", dit-il aussi tout simplement. Une dernière hypothèse est que le coronavirus agisse directement sur la coagulation. Mais à ce stade, rien n'est prouvé.

Si la diversité des complications du Covid-19 peut sembler déroutante, la recherche sur le ou les mécanismes profonds n'est commencée que depuis quatre mois. "Il est possible que tout soit causé par une chose unique, et qu'une solution unique existe", imagine Shari Brosnahan. D'abord en Chine, puis en Europe, et maintenant aux Etats-Unis, les médecins apprennent sur le tas et tentent de documenter le phénomène.