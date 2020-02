Les Comores ont-ils donné 100 euros à la Chine pour combattre le coronavirus ?

"Même le Crous me donne plus", se moque un internaute. "Un Chinois s'est déplacé en costard jusqu'aux Comores pour récupérer deux marrons ?" (comprenez-là deux billets de 50 euros), s'étonne un autre.

Sur les réseaux sociaux, l'information tourne en boucle et est devenu l'objet de nombreux détournements. Les Comores auraient versé 100 euros à la Chine pour la lutte contre le coronavirus. Une photo montre un homme, lunettes sur le nez, en habit traditionnel comorien, poser tout sourire aux côtés d'un Asiatique affublé d'un costume cravate. Dans leurs mains, une enveloppe et deux billets de 50 euros.

L'information est rapportée en premier lieu par le site d'informations francophone Comores infos. Dans un tweet posté ce dimanche 9 février en fin d'après-midi, on découvre un article intitulé "Coronavirus : les Comores ont donné 100 euros à la Chine pour la lutte contre le coronavirus". Rapidement, il enregistre des records : plus de 21.000 "likes" et près de 14.000 retweets ce lundi matin, soit en moins d'une journée, alors même le compte de ce média local ne compte que 5500 abonnés.

En lisant l'article, on réalise cependant bien vite que le titre est trompeur et qu'il s'agit là d'un raccourci. L'aide n'a pas été versée par l'État des Comores mais par une association, l'Amicale Comores-Chine. Une délégation a été reçue le samedi 8 février par l'ambassadeur de la Chine aux Comores. C'est donc le président de l'amicale, le Dr Ahamada Msa M’liva - membre de l'OMS - que nous voyons sur la photo, en compagnie de He Yanjun, l'ambassadeur chinois. Les différentes photographies disponibles en ligne de ces deux personnalités nous permettent d'authentifier cette rencontre.