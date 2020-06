Coronavirus : les enfants propagent très peu la maladie, selon une nouvelle étude

C'est une étude qui rassurera probablement les parents les plus inquiets. Alors que les salles de classe, les collèges et la plupart des lycées ont ouvert en plus grand nombre depuis le 2 juin, des travaux réalisés sur des enfants montrent que ces derniers sont de faibles propagateurs du Covid-19. Une étude, coordonnée par Robert Cohen, pédiatre infectiologue et vice-président de la Société française de pédiatrie, le prouve.

Pour parvenir à cette conclusion, 605 enfants de moins de 15 ans ont été suivis par 27 professionnels de santé entre le 14 avril et le 12 mai, en Île-de-France. Selon les résultats, une petite minorité d'enfants de la région a été touchée par la maladie. "Les tests sérologiques montrent que 10% des enfants d'Île-de-France ont eu le coronavirus", explique Robert Cohen, dans un entretien accordé au journal Le Parisien.