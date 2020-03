Les groupes sanguins influencent-ils la transmission du Covid-19 ?

Cette constatation provient de l'étude chinoise Relation entre le groupe sanguin et la sensibilité au Covid-19, réalisée en collaboration par plusieurs professeurs. Les chercheurs ont comparé "la distribution des groupes sanguins" de 2.173 patients atteints par le virus - y compris de personnes décédées - avec celle de 3.694 individus non-malades. L'expérience s'est déroulée au sein de trois hôpitaux de Wuhan et Shenzhen.

Bilan de cette observation : alors que la population non-malade se compose de 32% de groupe A et 34% de groupe O, ces pourcentages sont de 38% pour le groupe A et de 26% pour le groupe O chez les personnes atteintes par le Covid-19. Une différence notoire donc. D'après les chercheurs chinois, "les résultats ont montré que le groupe sanguin A était associé à un risque plus élevé d'acquérir Covid-19 par rapport aux groupes sanguins non-A, tandis que le groupe sanguin O était associé à un risque d'infection plus faible par rapport aux groupes sanguins non-O."

Cette même différence est également observée pour les 206 personnes décédées de l'étude : 41% étaient du groupe A contre 25% du groupe O.