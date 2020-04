Coronavirus : les laboratoires Sanofi et GSK s'associent pour développer un vaccin

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les scientifiques du monde entier se démènent pour trouver des traitements et le fameux vaccin tant attendu. Ce mardi, deux géants de l'industrie pharmaceutique ont annoncé s'unir dans cette recherche, Sanofi et GSK. "Les deux entreprises vont combiner leurs technologies innovantes pour développer un vaccin avec adjuvant contre le Covid-19", peut-on lire dans leur communiqué.

"Le monde est aujourd'hui confronté à une crise sanitaire sans précédent, et il est clair qu'aucune entreprise ne peut y remédier seule", a indiqué Paul Hudson, directeur général de Sanofi, pour justifier cette collaboration. Une alliance qui "rapproche deux des plus grands spécialistes mondiaux de la production de vaccins", analyse de son côté Emma Walmsley, directrice générale de GSK.

Même si la pandémie de coronavirus semble avoir atteint "un très haut plateau" en France , elle est encore loin d'être endiguée. Avec la fin progressive du confinement, les scientifiques craignent même l'émergence d'une deuxième vague épidémique. Dans ces conditions, l'arrivée d'un vaccin paraît l'unique solution pour en finir avec le coronavirus. Mais pour les deux géants pharmaceutiques, il faudra du temps. "Les deux entreprises prévoient de lancer des essais cliniques de phase I au deuxième semestre 2020 et, en cas de succès et sous réserve des exigences réglementaires, de mener à leur terme toutes les étapes du développement pour pouvoir mettre ce vaccin à disposition d'ici le deuxième semestre 2021", est-il indiqué.

Quid du prix ? Si le tarif de ce vaccin n'est pas encore connu, Sanofi et GSK s'engagent à le commercialiser à un "prix abordable". "Compte tenu de l'enjeu humanitaire et financier extraordinaire que représente la pandémie, les deux entreprises estiment que l'accès à des vaccins contre le Covid-19 constitue une priorité et s'engagent à faire en sorte que tout vaccin issu de leur collaboration soit disponible à un prix abordable et à mettre en place des dispositifs permettant à tous d'y avoir accès partout dans le monde."