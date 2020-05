Coronavirus : les Parisiens ont pris plus d'hydroxychloroquine que les Marseillais

Le quotidien marseillais La Provence s'en amuse sur sa Une, dimanche 10 mai : "Les Parisiens ont pris plus de chloroquine que nous !" Mais derrière ce titre tout en ironie, renvoyant à une forme de parisianisme caricatural les nombreuses critiques formulées en l'encontre du désormais fameux professeur Didier Raoult, directeur de l'IHU Méditerranée Infection et chantre de ce traitement contesté associant azithromycine et hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19, on trouve une étude sérieuse de pharmaco-épidémiologie menée par l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé), selon laquelle ledit traitement a été massivement prescrit depuis le début de l’épidémie en France.