Lille : après la liesse dans les rues, les supporters invités à se faire tester contre le Covid

Un peu plus tôt dans la journée, c’était la mairie de Lille qui avait anticipé la victoire du Losc et appelé les supporters à "la plus grande responsabilité dans la célébration du titre de Champion de France". Après la victoire, la maire socialiste Martine Aubry avait déclaré : "Nous avons tous envie de fêter ce quatrième titre de champion de France, et nous savons que nous devons rester responsables dans le contexte sanitaire actuel". Si depuis les débuts de l’épidémie, il n’y a pas eu d’importants foyers épidémiques avérés suite à des grands rassemblements à l’extérieur, l’importance des gestes barrières, comme le bon port du masque, est régulièrement rappelée par les autorités.