Covid-19 : mais où est passé Jérôme Salomon ?

Les signes tangibles d'une reprise de l'épidémie en France que pointent les derniers communiqués ne devraient rien y changer. Le directeur général de la Santé n'a pas prévu de retour médiatique. Le praticien spécialiste des maladies tropicales - nommé DGS en 2018 et spécialiste des situations de crise - "travaille toujours" à la tête de cette direction rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé. Et s'occupe évidemment toujours du coronavirus, nous confirme-t-on à la DGS. Mais il n'est "pas prévu pour l'instant" qu'il fasse son retour sur nos écrans, précise-t-on à LCI. De fait, la "période" fait que le "calendrier" du chef de la direction serait "contraire" à une telle médiatisation. C'est évidemment d'autant plus le cas que de "nombreux départs en congés" rythment la période actuelle. "Aucun point presse" n'est donc prévu à "brève échéance".