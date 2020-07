"Mensonges", "calomnie"... Pourquoi Didier Raoult a-t-il tant fâché les autorités de santé ?

Dans leurs courriers adressés à l'Assemblée Nationale, ces trois institutions scientifiques qualifient les propos de Didier Raoult d'"infamants" et relevant de la "calomnie". Qu'à bien pu dire le professeur marseillais pour déclencher une telle colère de la part de ces autorités de santé ? On vous explique.

Le ton monte et les armes s’affûtent entre Didier Raoult et les autorités sanitaires. Ce jeudi 2 juillet, le Conseil scientifique et la Haute autorité de Santé ont dénoncé des propos tenus par le patron de l'IHU de Marseille le 24 juin dernier devant la commission d'enquête de l'Assemblée sur le Covid-19. La veille, c'est Martin Hirsch, patron de l'AP-HP (Hôpitaux de Paris), qui était monté au créneau, lui aussi via une lettre.

Devant la commission d'enquête parlementaire, le 24 juin dernier, Didier Raoult, controversé patron de l'IHU de Marseille et fervent défenseur de la non moins controversée molécule hydroxychloroquine, a fait un diagnostic sévère de la gestion de la crise sanitaire du Covid par les autorités sanitaires.

Au cours de cette audition, les députés ont souhaité entendre le "sentiment" du Pr Raoult à propos de cette crise et de sa gestion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le scientifique a largement fustigé ses confrères du Conseil scientifique, de l'Institut Pasteur et ceux qui se sont élevés contre l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Pour lui, la stratégie de dépistage du Covid-19, avec une centralisation des tests autour de l'Institut Pasteur, a été "totalement archaïque". Ensuite, il a à plusieurs reprises, au cours de ses trois longues heures d'audition, mis en cause les "conflits d'intérêt" au sein des instances de recherche médicale et du Conseil scientifique créé le 11 mars pour éclairer les décisions du gouvernement à propos de cette crise. Il a estimé par ailleurs que le ministre de la Santé; Olivier Véran, avait "été mal entouré", mettant en cause, sans les nommer, le directeur de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), ainsi que le président de la Haute autorité de santé (HAS).

Selon lui, certains détracteurs de l'hydroxychloroquine seraient financièrement liés au laboratoire Gilead, fabricant du remdesivir, autre molécule dont l'efficacité est testée dans le traitement du Covid-19. Et toujours dans ce registre, il a regretté qu'au cours de cette crise, des "décisions médicales" aient été "préemptées par le politique". Le patron de l'IHU de Marseille a mis en cause l'indépendance du Conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement dans la crise du Covid-19. Il assure avoir observé une "obsession de vouloir traiter les gens avec le remdesivir", y voyant le résultat de la stratégie d'"influence" de ce laboratoire.

Une affirmation en référence à l'interdiction de prescription de l'hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19 pour les médecins de ville, interdiction ensuite étendue le 27 mai à l'hôpital, sauf dans le cadre des essais cliniques. A noter que partout dans le monde, des traitements avec cette molécule ont été arrêtés et que des études ont montré qu'elle n'avait pas fait la preuve de son efficacité dans le traitement du Covid-19. Enfin, le Pr Raoult a livré une estimation des taux de décès de malades en réanimation à Paris et évoqué le cas d'un patient chinois de 80 ans hospitalisé dans la capitale fin janvier et qui était mort mi-février, le premier décès officiel du Covid-19 en France et hors d'Asie.