Coronavirus : "Nous sommes au tout début de cette épidémie" prévient Emmanuel Macron

Le président de la République a aussi adressé un message de soutien et de reconnaissance au personnel médical et notamment celui du 15, submergé d'appel.

"Nous avons vu des femmes et des hommes extraordinairement motivés, courageux, qui sont sur le pont et en première ligne.(...) Cette première ligne, elle tient avec courage, avec intelligence, avec mobilisation depuis plusieurs semaines", a-t-il déclaré en hommage aux soignants.

Cette visite à Necker est le quatrième déplacement du chef de l'Etat autour de la crise du coronavirus depuis dix jours, alors que tous ses déplacements non liés à la crise ont été annulés ou presque. Jeudi dernier, il avait visité l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, où le premier Français victime du coronavirus était décédé la veille. Mardi, il s'est rendu au Centre de gestion

de la crise au ministère de la Santé. Mercredi, il a réuni à l'Elysée une trentaine des principaux chercheurs travaillant sur les traitements et les vaccins. Et vendredi matin, il s'est invité dans une maison de retraite parisienne. Mercredi et dimanche, il a présidé deux conseils de défense spécialement consacrés au coronavirus.

Lundi matin, après avoir inauguré un Café Joyeux des Champs-Elysées, qui emploie des personnes handicapées, il a tenu à descendre à pied l'avenue jusqu'à l'Elysée en saluant les passants et en demandant aux commerçants s'il sentaient une baisse de l'activité, mais à distance, en déclarant qu'"on ne [pouvait] pas mettre le pays à l'arrêt".