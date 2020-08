Obliger les jeunes à se faire tester : l'appel d'un chef de service de réa pour éviter le retour du Covid-19

GÉNÉRATIONNEL - Le Pr Djillali Annane, chef du service réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré, estime qu'il faudrait tester obligatoirement tous les jeunes pour éviter une propagation massive du virus dans cette tranche d'âge qui présente, en majorité, peu de symptômes.

Rendre le test de dépistage au Covid-19 obligatoire pour la tranche d'âge 15-40 ans ? C'est la proposition du Pr Djillali Annane, chef du service réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine, pour tenter d'enrayer le rebond de l'épidémie. Après l'avoir développée dans les colonnes du Parisien, le médecin est venu présenter ses arguments sur LCI.

Circulation virale plus forte chez les 15-30 ans

"La deuxième vague a démarré", explique le Pr Annane pour planter le décor. "Il y a une très forte circulation du virus, principalement dans la catégorie d'âge 15-30 ans, même si toutes les catégories d'âge commencent à être touchées." Il tempère cependant en assurant qu'il est "encore temps d'agir" pour contrôler et maîtriser l'épidémie. Mais comment ? En se focalisant sur ces jeunes, qui sont "peu à risque de développer des formes sévères et dont la majorité seront asymptomatiques".

L'objectif du médecin : tester tous ceux qui "ne se savent pas porteurs du virus, donc ne se savent pas contagieux et vont transmettre le virus à d'autres personnes plus âgées, plus fragiles, dans leur cercle familial et professionnel". Selon sa théorie, sans symptômes, les jeunes générations prendraient moins de précaution envers leurs aînés. Il est donc important, selon lui, que "cette tranche d'âge dispose de son statut viral".

Inciter en changeant de façon de communiquer

Une proposition qui n'est toutefois pas des plus simples à mettre en oeuvre, à la fois légalement et logistiquement. Seule piste avancée par le professeur Annane pour sensibiliser les jeunes à la nécessité de se faire dépister : trouver les moyens de communication qui correspondent à cette catégorie d'âge. "On sait bien que les jeunes sont peu perméables aux messages qui viennent de personnes qui ne sont pas du même cercle social, aux messages du gouvernement, voire même des médecins." Pour les convaincre, le praticien suggère plutôt de mobiliser les joueurs de foot, sous les feux des projecteurs en cette période de Ligue des Champions, compétition très suivie par les jeunes, suppose-t-il. "Si les joueurs des deux clubs français qui sont dans les quatre dernières équipes de la LDC pouvaient dire 'il est important que nous, jeunes, nous fassions dépister avant de rentrer à la maison, de reprendre l'école, le lycée, la fac, de retourner au travail', je pense que cela aurait une percussion plus importante". Autre possibilité, selon lui : faire passer l'information via les Youtubers.

"Sinon, ils (les jeunes, ndlr) vont rester totalement mal informés du rôle qu'ils peuvent jouer dans la propagation du virus", pense-t-il. Avec le risque d'une contagion massive qui toucherait petit à petit des personnes fragiles, nécessitant des hospitalisations qui surchargeraient le système de santé. "Et à ce moment là, on va se retrouver dans une situation que personne ne souhaite : le confinement redeviendra la seule solution possible."

La rédaction de LCI