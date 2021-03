Coronavirus : observe-t-on vraiment une amélioration en région parisienne ?

Il est vrai que, depuis le 20 mars, le taux d'incidence n'explose plus, comme le montre ce graphique de l'outil CovidTracker, basé sur les données officielles. En Île-de-France, on observe une stabilisation depuis la semaine dernière, ce qui n'était plus arrivé depuis la mi-janvier. Plus étonnant encore, cet indicateur, qui représente le nombre de nouveaux cas sur une période et une population données, baisse même légèrement à Paris.