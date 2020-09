Covid-19 : "On est dans une reprise épidémique, donc dans une deuxième vague", estime Martin Blachier

Fin de l’été dans l’hémisphère Nord et de l’hiver dans l’hémisphère Sud : l’épidémie de Covid-19 termine actuellement son premier tour de piste. "Cela va devenir plus dur. En octobre, en novembre, on va voir une mortalité plus élevée", a déclaré, lundi 14 septembre, le directeur de la branche européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Faut-il parler de deuxième vague ? "On est dans une reprise épidémique donc dans une deuxième vague. Tout le monde en parle, c'est communément admis. Voilà, on y est" confirme l'épidémiologiste Martin Blachier, invité ce mardi 15 septembre sur LCI qui, pour autant, contrairement à ce que prédit l'OMS, "ne voit pas pourquoi il y aurait une augmentation de la mortalité au cours de l'hiver" : "La suite de l'épidémie dépend du comportements des gens. Je vois pas pourquoi il y aurait plus de morts cet hiver (...) je ne crois pas à cette prévision alarmiste (...) Des mesures prises en France et en Espagne permettront de juguler cette reprise (...) il y aura quelques décès supplémentaires mais il n'y aura pas de mortalité conséquente", assure-t-il.

Reste le réflexe instinctif de comparer la situation en France avec le reste du monde. Apparemment, la Chine ne semble pas faire face à une nouvelle vague de l'épidémie : "C'est réel", assure-t-il, balayant les doutes. "Il n'y a pas de reprise en Chine, il n'y en a pas en Australie, au Canada, en Suède...". Et note même des différences entre la France et l'Italie, deux pays voisins régulièrement comparés : "L'Italie a eu un été plus 'raisonnable' et donc une reprise moins importante que la France et que l'Espagne".