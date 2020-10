"On est en face d'un mur" : dans les hôpitaux, des soignants racontent la deuxième vague

"L'épidémie est hors de contrôle". C'est dans ces termes que les professeurs Jean-François Defraissy, Karine Lacombe et Eric Caumes ont qualifié ces dernières heures la vitesse de propagation du virus sur le territoire français. Alors que Santé Publique France a publié le chiffre de 52.000 cas positifs quotidiens, dimanche 25 octobre, Jean-François Delfraissy estime lui, que l'on se situerait plus autour de 100.000 cas.

Ce dimanche 25 octobre, c'est Karine Lacombe, cheffe de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui a été la première à alerter : "l'épidémie est hors de contrôle". Sur LCI, elle s'est dite "très inquiète", "parce que les chiffres sont défavorables, on a de plus en plus, de façon très brutale, de personnes qui arrivent malades aux urgences, et qui passent en réanimation (...) On est en face d'un mur. On pensait à une marée mais il semblerait que ce soit une vague qui nous retombe dessus".

En région parisienne, et plus spécifiquement à Bobigny, "tous les lits de réanimation sont occupés par des patients Covid et non Covid". "On a un service de régulation en Ile-de-France pour centraliser les lits disponibles. Il en reste quelques-uns mais c'est sûr que sur cette lancée, d'ici une semaine ou deux, on va saturer complètement", explique Frédéric Adnet, chef des urgences à l'hôpital Avicenne à Bobigny.

A Lariboisière, cela tient, pour le moment mais ce sont les bras qui manquent. "On est sur 60% de patients Covid en réanimation, à Lariboisière. La problématique c'est le nombre de lits ouverts mais sans le personnel autour", explique le docteur Anthony Chauvin, médecin aux urgences de cet hôpital. Quant à l'état des troupes, "le moral, c'est compliqué. On s'y remet, on est en train de voir comment on va pouvoir tenir ce marathon. On essaye de faire bloc mais c'est difficile (...)", dit-il.