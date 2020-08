Coronavirus : "Dans les semaines qui viennent, on va avoir des cas, des clusters dans les écoles, c'est inévitable" selon Arnaud Fontanet

Reste qu'il faut, d'après lui, rester vigilant et respecter non pas une mais un "package de mesures sanitaires" :"Il faut simultanément s’assurer à la fois que les gens pratiquent les gestes barrières, portent le masque, qu’ils aillent se faire diagnostiquer quand ils ont des symptômes, qu’ils soient dépistés, que leurs contacts soient tracés, qu’ils soient isolés et que les grands rassemblements ne soient pas autorisés", a-t-il précisé.

Autre grand enjeu : la rentrée scolaire. Le scientifique s'est montré relativement pragmatique. Il reconnaît ainsi que "des cas et des clusters dans les écoles" vont se déclarer lors des semaines à venir : "Dans les semaines qui viennent, on va avoir des cas, des clusters dans les écoles, c'est inévitable" assure-t-il. Une situation inévitable mais qu'il faudra "limiter" et "contrôler".

Pour autant, il insiste sur le fait qu'il faut continuer à vivre normalement, autant que faire se peut. "Il faut contrôler l’épidémie mais accepter un certain risque car on a besoin d’une vie sociale, d’une vie scolaire et d’une vie économique", martèle t-il.

Sur le plan des précautions, le membre de l'Institut Pasteur a livré une batterie de précautions à prendre à l'école. Les "fenêtres" devront être ouvertes "autant que possible" et le port du masque rendu obligatoire pour les "enfants de plus de 11 ans et les enseignants". A noter qu'il faut minimiser le "brassage" des élèves afin de ne fermer que la classe d'un cas positif potentiel, et non pas toute l'école.