Coronavirus : que sait-on sur l'immunité individuelle et collective ?

Selon le ministère de la Santé, environ 10% de la population française a été en contact avec le Covid-19. Il s'agit de l'un des effets concrets du confinement, qui a permis de limiter le nombre de malades et donc la circulation du virus. Un chiffre cependant insuffisant, à ce jour, pour miser sur une éventuelle "immunité collective". En effet, pour que l'épidémie s'arrête ainsi d'elle-même, on considère qu'un taux de 60% serait nécessaire.

Peut-on imaginer un tel scénario à la sortie du confinement ? "Il ne faudrait pas, après le déconfinement, que ce chiffre soit rapidement atteint, parce que cela signifierait qu'un certain nombre de patients devrait être pris en charge par le système hospitalier, et on on sait que cela risquerait de saturer ce système", prévient Fatima Yadani, docteure en microbiologie, sollicitée par TF1. Un espoir : à ce jour, aucune des personnes guéries de ce coronavirus, en France, n'est à nouveau tombée malade. Mais ailleurs ?