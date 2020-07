Où faire un test de dépistage du Covid-19 ? Est-ce vraiment gratuit ?

TOUS TESTÉS ? - Les tests PCR sont recommandés "au moindre doute" pour toute personne qui aurait des symptômes du Covid-19. Mais qui peut en bénéficier ? Depuis ce samedi , il n'est plus nécessaire d'avoir une ordonnance. Voici comment trouver un lieu de test.

"Il est plus que jamais nécessaire de retrouver une discipline collective". Dans son communiqué du 24 juillet, la direction générale de la Santé appelle les Français à plus de vigilance face au virus et enjoint notamment les personnes ayant le moindre doute à se faire tester. 484.000 tests sont actuellement réalisés chaque semaine en France. Mais dans de nombreux centres, les délais d'attente sont considérables. Qui peut bénéficier d'un test ? Faut il une ordonnance ? LCI fait le point.

Où se faire tester ?

Pour effectuer un test virologique, plus communément appelé PCR, il faut se rendre dans un centre de dépistage. Seuls les médecins et infirmières peuvent réaliser ce prélèvement naso-pharyngé (gorge, nez, nasopharynx). La liste détaillée des centres de dépistage est disponible en cliquant ici, sur le site du ministère de la Santé. La situation des tests sérologiques (recherche de la présence d'anticorps) est un peu plus complexe. Depuis le 11 juillet, les tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) peuvent être effectués en pharmacie. Il faut par contre se rendre en laboratoire pour ceux réalisés avec une prise de sang. Un camion équipé par l'ARS va également sillonner les villes françaises pour compléter les besoins de test.

Aides-soignants, pompiers et étudiants en santé autorisés à tester

Selon un décret paru le samedi 25 juillet au journal officiel, les professions habilitées à réaliser des tests sont désormais plus larges. L'arrêté précise que les infirmiers diplômés d'Etat, les étudiants en odontologie, en maïeutique et en pharmacie, les aides-soignants, les sapeurs-pompiers, les marins-pompiers et les secouristes des associations agréées de sécurité civile titulaires d'une formation adéquate aux premiers secours pourront réaliser le prélèvement d'échantillon biologique. Le gouvernement a déjà élargi la possibilité de faire les prélèvements, initialement réservée aux seuls biologistes médicaux, aux 40.000 techniciens de laboratoire. Il s'agit des tests virologiques PCR pour lesquels les délais d'attente sont aujourd'hui trop longs dans de nombreuses zones, notamment en Ile-de-France, où le manque de bras et la forte demande entraînent une quasi-saturation.

L'ordonnance n'est plus nécessaire

Depuis la mise en place d'un décret ce samedi 25 juillet, il n'est plus nécessaire d'avoir une ordonnance pour pouvoir bénéficier d'un test. "Au moindre doute, faites vous tester, nous avons levé la prescription", explique ce dimanche sur twitter le ministre de la Santé Olivier Véran.

Cet arrêté "permet à n'importe qui de bénéficier d'un test PCR entièrement remboursé, sans avoir besoin d'une ordonnance et sans avoir à se justifier de la démarche ou présenter des symptômes", explique Olivier Véran au Parisien. Seuls les adultes peuvent se rendre en pharmacie pour effectuer un test sérologique TROD. Les tests sérologiques sanguins ne sont, quant à eux, généralement prescrits qu'en complément d'un test PCR. Ils sont aussi beaucoup utilisés chez le personnel soignant.

Combien de temps faut-il attendre avant d'obtenir les résultats ?

Les délais des tests PCR et sérologiques sont théoriquement de 24 heures. En pratique, et à cause de l'engorgement dans certaines régions, il faut souvent attendre au moins 48 voire 72 heures. A noter que pour la sérologie, les TROD permettent un verdict très rapide, en quelques minutes. Les résultats seront transmis par le laboratoire et/ou par le système d’information national de suivi du dépistage Covid-19 (SI-DEP).

Des tests systématiquement remboursés mais il faut parfois avancer les frais

Les tests PCR coûtent 54 euros mais sont entièrement remboursés par l'Assurance maladie. Depuis le décret paru le 25 juillet au journal officiel, le coût des tests est intégralement pris en charge par la sécurité sociale y compris en l'absence d'ordonnance. Attention cependant, il est possible que le laboratoire vous demande d'avancer les frais avant que vous ne receviez le remboursement quelques jours plus tard.