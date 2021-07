76 nouveaux malades du Covid-19 en Chine, un record journalier depuis janvier

Ainsi, des milliers d'habitants de Nankin, la capitale provinciale, ont immédiatement été contraints au confinement. Depuis dimanche, les 9,2 millions de personnes vivant dans cette métropole doivent également se soumettre à un second test de dépistage afin d'identifier les patients qui pourraient mettre plus de temps que d'habitude à présenter des symptômes.

En agissant ainsi, la Chine poursuit sa politique de tolérance zéro vis-à-vis du virus et s'empresse d'endiguer les nouveaux foyers épidémiques, à un moment où le variant Delta, plus contagieux, sévit en Inde et en Birmanie voisines. Une petite ville chinoise frontalière de la Birmanie a d'ailleurs recourt à des caméras de reconnaissance faciale afin de surveiller les déplacements de ses habitants et de s'assurer que les règles sanitaires y soient respectées.