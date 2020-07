Covid-19 : "Il faut cesser de disserter sur la deuxième vague, il faut s'y préparer", selon le Pr Philippe Juvin

Faut-il craindre une deuxième vague incessamment ? C'est la question qui hante les esprits des Français à la faveur des vacances estivales, d'ordinaire synonymes de quiétude morale. Force est de constater que l'ombre menaçante du nouveau coronavirus plane toujours. "Il faut se préparer à une reprise de l'épidémie [de Covid-19], voire à une deuxième vague", a confié ce mercredi 8 juillet le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Invité d'Elizabeth Martichoux ce jeudi 9 juillet, le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, constate que dans son hôpital à Paris, "le virus devient rare heureusement, mais il y a en France, 150, 200 foyers de réinfection qui sont là". Autant de clusters qu'il faut "arriver à les circonscrire pour qu'ils ne prospèrent pas", a-t-il souligné.

En temps de spéculations hasardeuses, l'hypothèse du deuxième vague n'est pas impossible mais "Il faut cesser de disserter sur la deuxième vague : il faut s'y préparer", déclare-t-il. "C'est comme si vous disiez 'Va-t-il y avoir un incendie dans le quartier ?' Peu importe : il faut avoir une caserne de pompiers."

Le vrai problème réside, selon lui, ailleurs, dans "le testing massif de la population", estimant qu'"aujourd'hui on ne teste pas assez" et appelant à "tester plus massivement, plus facilement". Et de rappeler que "l'objectif c'était 700.000 ou 800.000" et qu'"on est à moins de la moitié" : "Les vacances arrivant, il me semble important de maintenir en état notre organisation et faciliter le testing des gens", assure-t-il, suggérant même de "les tester sur leur lieu de vacances". D'autant que, selon lui, "l'affaire n'est pas terminée".