Muriel Pénicaud juge "très important" que le télétravail se poursuive jusqu'à l'été

Afin de limiter la propagation du virus, cet outil a fait ses preuves, permettant à 5 millions d'actifs (sur près de 30 millions, tandis que 11,7 millions sont au chômage partiel) d'exercer leur métier depuis chez eux. Muriel Pénicaud a toutefois prévenu que, s'il était "très important qu’au maximum possible, ceux qui télétravaillent continuent à télétravailler", ce dispositif se devait d'être encadré : "Le télétravail ne peut pas être la disponibilité jour et nuit, 18 heures par jour, sept jours sur sept", a souligné la ministre. "On ne peut pas rester pendu à son téléphone ou à son ordinateur tout le temps. C'est une source de surmenage, de stress", a-t-elle reconnu, alors qu'une récente enquête montrait que 44% des télétravailleurs étaient "en détresse psychologique".

Au micro de la station, Muriel Pénicaud a donc plaidé pour l'ouverture d'une négociation nationale entre syndicats et patronat à ce sujet. De cette négociation, l'ancienne directrice des ressources humaines du groupe Danone espérerait qu'elle débouche sur une "charte" ou un "accord" de télétravail, qui prévoirait notamment "les heures de déconnexion". Ces dernières sont d'autant plus difficiles à percevoir quand le travail s'immisce ainsi dans la sphère privée, et quand les télétravailleurs doivent également, fermeture des écoles oblige, s'occuper de leurs enfants. Aux employeurs d'être "bienveillants", demande la ministre, qui reconnaît qu'"on ne peut pas travailler de la même façon avec deux enfants à la maison".

"On ne peut pas travailler comme avant pour l'instant', a poursuivi la ministre. "Mais, entre ne pas travailler et travailler quand même, travailler c'est mieux pour l'économie, pour l'emploi et pour chacun. Il faut être compréhensif", a-t-elle conclu.