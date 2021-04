Déconfinement territorialisé : quelles sont les régions où le virus circule le moins ?

La France déconfinée... région par région ? Le gouvernement ne l'exclut plus. Dans une interview donnée au quotidien Le Télégramme Olivier Véran a laissé entendre que le déconfinement pourrait se faire de manière territorialisée. "Lorsqu’on envisage de lever un certain nombre de contraintes, il faut regarder la situation épidémique dans chaque territoire, la situation hospitalière et, de façon générale, le niveau de saturation des hôpitaux en France", a-t-il déclaré, sans préciser les modalités de cette levée des mesures.

Si la Seine-Saint-Denis est à ce jour le département le plus touché, avec un taux d'incidence s'élevant à 657 cas pour 100.000 habitants, d'autres départements sont plus épargnés. C'est le cas du Finistère, des Pyrénées-Atlantiques, du Gers et des Landes, dont le taux d'incidence est respectivement de 89, 106, 110 et 122, soit bien en dessous du seuil d'alerte maximale, fixé à 250 cas pour 100.000 habitants (voir la vidéo ci-dessus).