5G, nanoparticules, "brevets" du Covid-19… Une vidéo virale multiplie les fakes news

A l'en croire , le virus serait, pèle-mêle, créé par l'Homme, faisant l'objet de brevets impliquant l'Institut Pasteur et Microsoft, mais aussi propice à un vaccin qui conduirait à tracer nos moindres déplacements via l'injection de nanoparticules dans notre corps. Sans parler du fait que le vaccin nous inoculerait le VIH. Des affirmations totalement fallacieuses qui méritent que l'on s'y attarde.

Visionnée plus de 1,3 million de fois depuis sa mise en ligne, une vidéo intitulée "A regarder d’urgence avant la censure : Institut Pasteur et Microsoft ont les brevets du Covid19" a suscité en quelques jours seulement un nombre impressionnant de réactions. En l'espace de 8 minutes, elle rassemble et combine une multitude de thèses en lien avec le Covid-19.

Cette thèse est loin d'être isolée, et renvoie aux multiples théories affirmant que le Covid-19 est une création humaine. Des discours récurrents que la communauté scientifique combat ardemment, et ce depuis les premières semaines de l'épidémie. Dès février, des chercheurs faisaient paraître dans la revue The Lancet une tribune dans laquelle, sur la base d'une dizaine d'études, ils certifiaient l'origine naturelle du virus. "Des scientifiques […] concluent massivement que ce coronavirus est originaire de la faune sauvage", écrivaient-ils notamment.

Autre affirmation alarmante de la vidéo : il y aurait dans le vaccin qui s'apprête à être distribué "4 fragments du VIH1, qui donnent aux personnes vaccinées le syndrome du Sida et l'immunodéficience qui en résulte". Plus que surprenante au premier abord, cette assertion se révèle surtout complètement fausse. Elle se base sur une prépublication d'un article scientifique, rendue publique sans examen et validation par des pairs. Très largement critiquée et remise en cause, en raison notamment de biais méthodologiques, elle mettait en avant le fait que "de petits morceaux de la séquence génomique du VIH étaient identiques à des morceaux dans le SARS-CoV-2", résume Sciences et Avenir.

Pour autant, "les morceaux identiques qu'ils ont trouvés sont beaucoup trop petits pour être significatifs", temporisait auprès du magazine Alexandre Hassanin, enseignant-chercheur à l'institut de Systématique, évolution, biodiversité (ISYEB) de Sorbonne Université et du Muséum national d'Histoire naturelle. "Il s'agit des tout petits morceaux de moins de 20 bases, sur un génome de 30.000 bases, et c'est des morceaux qu'on trouve aussi chez d'autres virus, pas seulement dans le VIH".

"Si l’on retrouve bien une séquence du VIH dans le génome du coronavirus SARS-CoV-2, cela ne veut pas dire que le second dérive du premier", ajoute l'Institut Pasteur. L'un de ses chercheurs, Etienne Simon-Lorière, explique en effet que "les séquences génétiques sont constituées par une suite de lettres. Si on examine une très courte série de lettres prises au hasard dans une séquence, elles peuvent ressembler à un petit fragment d’une autre séquence sans qu’il y ait un lien direct. De manière imagée, si on choisit un mot dans un livre et que ce mot est aussi trouvé dans un autre livre, cela ne veut pas dire que le premier livre a copié le second."

Assurer qu'un vaccin inocule le Sida est d'autant plus faux qu'à l'heure actuelle, aucun laboratoire n'est parvenu à le mettre au point. Des essais cliniques sont en cours, avec à chaque fois des versions différentes mises à l'étude. Parler d'un seul et unique vaccin qui serait ensuite distribué ou imposé à la population mondiale n'a donc aucun fondement.