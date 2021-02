Mesurer le CO2 dans une pièce, une bonne méthode pour lutter contre le Covid-19 ?

Dès lors, calculer le taux de CO2 dans l’air pourrait donc s’avérer d’une grande aide. "Plus il y a de CO2 dans une pièce, plus cela veut dire que nous pouvons trouver des gouttelettes émises par les individus, et plus des virus ont de chances de circuler dans la pièce", estime la chercheuse, qui a effectué ce genre de mesures en milieu scolaire. "Grâce à un capteur, et avec un certain nombre d’étudiants dans une pièce, nous avons mesuré le taux de dioxyde de carbone. Mais la question est surtout de savoir à partir de quel niveau le taux de CO2 devient problématique vis-à-vis du virus."