Les pompiers désormais autorisés à vacciner la population contre le Covid-19

Après les pharmaciens, c'est au tour des pompiers d'entrer dans la danse de la vaccination. Cette nuit, le gouvernement a autorisé par décret les sapeurs-pompiers, marins-pompiers et sapeurs-sauveteurs à procéder à l'administration des sérums contre le Covid-19.

Le timing de l'exécutif n'est pas anodin. Alors que le vaccin américain de Janssen, filiale de Johnson & Johnson a été validé jeudi par l'agence européenne des médicaments, le gouvernement va avoir besoin de bras pour administrer les quatre sérums bientôt opérationnels en France. Les pompiers "vont pouvoir vacciner très vite et grâce notamment à des vaccins qui vont devenir plus simples à administrer et unidoses", a affirmé Gregory Allione, le patron des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. En effet, le vaccin Johnson & Johnson s'administre en une seule dose et ne requière pas de très basse température pour sa conservation, contrairement aux vaccins déjà disponibles.