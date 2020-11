L’OMS "fera tout" pour connaître l'origine du Covid-19

RECHERCHE – Un an après l’apparition officielle du virus provoquant le Covid-19, le patron de l’Organisation mondiale de la santé promet de tout faire pour en connaître l’origine, assurant qu’il "n’y a rien à cacher".

La pandémie de coronavirus a déjà provoqué la mort d’au moins 1.465.000 personnes dans le monde, plus de 63 millions de contaminations ont été enregistrées et pourtant, le mystère demeure toujours sur l’origine de la maladie. À tel point que Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a mis les choses au clair ce lundi, au cours d’une conférence de presse depuis Genève (Suisse). "Nous voulons connaître l'origine et nous ferons tout pour la connaître", a-t-il promis.

En ce sens, l'agence espère envoyer rapidement une équipe scientifique internationale sur le terrain dans la région chinoise de Wuhan, considérée comme le berceau de la pandémie. En attendant, "il n'y a rien à cacher", a assuré Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La position de l'OMS est très, très claire : nous devons connaître l'origine de ce virus, car cela peut nous aider à prévenir de futures épidémies." Il a souligné qu'il s'agissait d'une "question technique" et déploré que certains l'aient "politisée". En cause, notamment, les États-Unis. Le pays le plus ravagé par la pandémie, aussi bien en nombre de cas (13,4 millions) que de décès (267.000), a publiquement accusé Pékin de cacher des choses et l’OMS de trop se plier à la volonté des autorités chinoises. Mais l’agence onusienne rejette les accusations de complaisance envers la Chine. D'autres États membres, tout en étant moins critiques, soupçonnent également Pékin de freiner le processus.

"Nous n’arrêterons pas de chercher la vérité"

L'équipe internationale composée d'une dizaine de scientifiques reconnus dans leurs différents domaines de compétence a pour mission de remonter aux origines du virus et de savoir comment il s'est transmis à l'homme, mais elle n'a pour l'instant pas pu se rendre en Chine, où la pandémie a officiellement démarré à la fin 2019, et peut-être même avant.

La semaine dernière, l'OMS a dit espérer que l'équipe internationale, qui mène des visioconférences régulières avec les experts chinois, "soit déployée le plus vite possible" sur le terrain, mais jusqu'à présent aucune date n'a été avancée. "La position de l'OMS a été très claire. Nous allons commencer l'étude à partir de Wuhan, et nous nous baserons sur les résultats obtenus pour déterminer s'il y a d'autres pistes à explorer", a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nous n'arrêterons pas de chercher la vérité sur l'origine du virus, mais nous nous baserons sur la science", a-t-il insisté. Si les scientifiques pensent en général que l'hôte originel du virus est une chauve-souris, on ne connaît pas l'animal intermédiaire qui a permis la contamination humaine, malgré les soupçons longtemps portés sur le pangolin.

I.N avec AFP