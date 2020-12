Mutation du Covid-19 au Royaume-Uni : dans quels autres pays la nouvelle souche a-t-elle été repérée ?

Depuis plusieurs jours, l'apparition au Royaume-Uni d'une nouvelle souche du coronavirus beaucoup plus contagieuse que les autres inquiète les autorités et les scientifiques du monde entier. Cette information a notamment conduit de nombreux pays européens, tels que la France, l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie ou encore les Pays-Bas, à suspendre les vols en provenance du territoire britannique dimanche. Cette nouvelle souche porte notamment une mutation, nommée N501Y, dans la protéine de la "spicule" du coronavirus, la pointe qui se trouve à sa surface et lui permet de s'attacher aux cellules humaines pour les pénétrer.

Outre le Royaume-Uni, cette nouvelle souche a-t-elle été repérée dans d’autres pays ? Selon le Dr Julian Tang, de l'Université de Leicester, "cette mutation N501Y circulait déjà sporadiquement bien plus tôt cette année en dehors du Royaume-Uni, en Australie en juin-juillet, aux États-Unis en juillet et au Brésil en avril". Interrogée dimanche par la BBC, la spécialiste en maladies infectieuses de l’OMS, Maria Van Kerkhove, a indiqué que ces dernières heures, hors du territoire britannique, quelques cas de cette nouvelle souche ont été détectés au Danemark, au nombre de neuf, ainsi qu'un cas aux Pays-Bas et deux en Australie.

Dans la soirée de dimanche, l’Italie a, à son tour, annoncé l’apparition d’un premier cas de cette nouvelle souche. Pour Maria Van Kerkhove, "plus de séquençage pourrait nous aider à déterminer si cette souche circule autre part". "Cela nous aidera également à comprendre tout changement identifié au sein du virus. Plus longtemps le virus circulera, plus il aura de chances de muter", a-t-elle ajouté au micro de la BBC.