Contagiosité, dangerosité... ce que l'on sait de la nouvelle souche de Covid-19 détectée au Royaume-Uni

Londres est confrontée au "Noël le plus dur depuis la guerre". C'est par ces mots que Sadiq Khan, le maire de la ville, a qualifié samedi le nouveau tour de vis édicté par le gouvernement britannique. Boris Johnson, le Premier ministre, a en effet porté un coup de grâce aux retrouvailles de fin d'année, optant pour un reconfinement de la capitale mais aussi du sud-est de l'Angleterre. En cause ? Une mutation du virus aux contours encore flous qui a cependant entraîné une quasi mise sous quarantaine du Royaume-Uni, de nombreux pays lui ayant temporairement fermé leurs frontières.

Cette variante, qui serait apparue mi-septembre à Londres ou dans le Kent (sud-est), était à l'origine de 62% des contaminations enregistrées à Londres en décembre et de 43% dans le sud-est, bien plus qu'à la mi-novembre. Selon le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance, cette variante contient 23 changements par rapport au virus désormais bien connu des chercheurs. Il s'agit d'un "nombre inhabituellement grand", beaucoup étant "associés aux changements dans la protéine que le virus fabrique" et "à la manière dont le virus se lie aux cellules ou les pénètre", précise-t-il.

Samedi soir, Boris Johnson a reconnu que la nouvelle variante du virus se transmet "bien plus facilement", "jusqu'à 70% de plus". Toutefois, a-t-il poursuivi, "rien n'indique qu'il est plus mortel ou qu'il cause une forme plus sévère de la maladie".

Selon Patrick Vallance, cette nouvelle variante "se propage rapidement", et devient aussi la forme "dominante", ayant entraîné "une très forte hausse" des hospitalisations en décembre. Selon le médecin-chef de l'Angleterre, Chris Whitty, "rien n'indique pour le moment que cette nouvelle souche cause un taux de mortalité plus élevé ou qu'elle affecte les vaccins et les traitements, mais des travaux urgents sont en cours pour confirmer cela".