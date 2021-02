Variants sud-africain et brésilien du Covid-19 : la durée d'isolement allongée en cas d'infection

Isolement allongé, test négatif obligatoire de sortie... La Direction générale de la Santé (DGS) a transmis de nouvelles règles dans sa stratégie de lutte contre les variantes du Covid-19, dimanche 7 février. Pour prévenir la diffusion des deux variantes sud-africaine et brésilienne, la DGS a allongé la durée d’isolement des personnes contaminées à 10 jours. Un second test négatif est désormais obligatoire pour sortir de la quarantaine. Si ce test se révèle à nouveau positif, il faudra observer 7 jours d’isolement supplémentaires.

Les trois principales variants du Covid-19 proviennent du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et du Brésil. Ils sont sources d’inquiétudes de la part des autorités sanitaires car plus contagieuses par rapport à la souche initiale du Covid-19. Selon le groupe scientifique du gouvernement britannique, le NERVTAG, qui s’appuie sur plusieurs études, la variante anglaise serait également plus mortelle d’entre 30% et 40%.