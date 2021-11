États-Unis : 80% des cerfs positifs au Covid-19, un nouveau réservoir du virus ?

Après les chauves-souris et les visons, les cerfs sont-ils devenus le nouveau réservoir du Covid-19 ? Selon une étude américaine repérée par Les Échos, ces animaux sont de plus en plus touchés par le virus. Alors qu'ils n'étaient qu'un tiers à être positifs au SRAS-CoV-2 entre avril et décembre 2020, ils étaient plus de 80% entre novembre 2020 et janvier 2021.

"Il s'agit de la première preuve directe du virus du SRAS-CoV-2 chez une espèce vivant en liberté, et nos découvertes ont des implications importantes pour l'écologie et la persistance à long terme du virus", estime dans un communiqué Suresh Kuchipudi, co-auteur de l'étude et professeur clinicien de sciences vétérinaires et biomédicales à l'université de Pennsylvanie.