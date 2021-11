Le port du masque réduit le taux d'incidence du Covid-19 de 53%, selon une vaste étude

C'est un accessoire dont beaucoup de Français voudraient se débarrasser au plus vite : le masque. Selon une revue de plus de 30 études réalisées partout dans le monde depuis le début de la pandémie, son port serait pourtant la mesure la plus efficace contre la propagation du Covid-19, réduisant son taux d'incidence de 53%. Le lavage des mains permet également une réduction de 53% de l'incidence du virus, bien que cela ne soit pas statistiquement significatif après ajustement, seul un petit nombre d'études ayant été faites sur le sujet. Le respect de la distanciation sociale, lui, permettrait de faire chuter l'incidence de 25%.

"Cette revue systématique et cette méta-analyse suggèrent que plusieurs mesures de protection personnelle et sociale, dont le lavage des mains, le port du masque et la distanciation physique sont associées à des réductions de l'incidence du Covid-19", écrivent les chercheurs dont le travail, le premier à évaluer aussi largement l'efficacité des mesures barrière, a été publié dans le British Medical Journal (BMJ).