La barre des 3 millions de morts du Covid-19 dans le monde franchie

En un peu plus d'une année de pandémie, plus de 3 millions de personnes sont décédées du Covid-19 dans le monde. Ce décompte, réalisé par l'AFP à partir de sources officielles, n'est pas encore prêt de s'arrêter. Après une légère accalmie en mars, le nombre de décès quotidiens est de nouveau en hausse sur la planète, avec en moyenne plus de 12.000 morts par jour la semaine passée, approchant des 14.500 décès quotidiens recensés fin janvier, au plus haut de l’épidémie.

Les bénéfices de la vaccination sont également visibles au Royaume-Uni. Pays d’Europe le plus endeuillé par le Covid-19 (127.225 décès), il ne déplore plus aujourd’hui qu’une trentaine de décès chaque jour, après un pic à plus de 1200 morts quotidiennes fin janvier. Le pays, qui est sorti lundi de plus de trois mois de confinement, a lancé dès début décembre une campagne de vaccination massive qui a permis d’administrer au moins une dose à 60% de sa population adulte.

À l’inverse, plusieurs pays peinent à endiguer une forte flambée épidémique. Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé au monde avec 368.749 morts, quelque 3000 décès sont annoncés chaque jour, soit près du quart des décès annoncés quotidiennement dans le monde. Ce chiffre a plus que doublé depuis la mi-février et le pays est depuis le 7 mars celui qui déplore chaque jour le plus de décès dans le monde. Malgré tout, le gouvernement se refuse toujours à un confinement de la population.

La hausse des décès est également extrêmement rapide en Inde. Plus de 1000 décès quotidiens sont recensés dans ce pays d’1,3 milliard d’habitants, soit neuf fois plus que début mars, une hausse similaire à celle des contaminations (plus de 188.000 par jour contre 15.000 début mars). Les autorités étudient un lien entre cette reprise épidémique à l'apparition d'un nouveau variant dans le pays. Selon de premières études rapportées par la BBC, celui-ci serait plus de 50% plus contagieux et 60% plus mortel et pourrait menacer l'immunité acquise par une personne via la vaccination ou la maladie et provoquer une réinfection.