Le Covid-19 dix fois plus mortel que le H1N1, prévient l’OMS

Le nouveau virus de grippe A, ou H1N1, a été qualifié de pandémie par l’OMS en juin 2009 et a causé 18 500 décès dans le monde entre 2009 et 2010. Aujourd’hui, le Covid-19, nouveau type de coronavirus, a déjà fait près 115 000 morts à travers la planète, selon le décompte de l’AFP à partir de sources officielles.

"Nous savons que le Covid-19 se répand rapidement et nous savons qu’il est mortel : 10 fois plus que le virus responsable de la pandémie de grippe de 2009", a fait savoir le directeur de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une prise de parole depuis Genève lundi 13 avril.

A l’époque, la grippe H1N1 a provoqué une vaste campagne de vaccination et une mobilisation importante des gouvernements, en particulier occidentaux, ce qui leur avait été reproché une fois la crise passée. "Pour cette grippe H1N1, il y a eu un vaccin, certes très critiqué, mais qui a joué un rôle probablement assez important", expliquait le chercheur du CNRS, Etienne Decroly, à LCI début mars. "De plus, c’était un virus saisonnier, dont l’activité diminue fortement au printemps."

"La mise au point et la distribution d’un vaccin sûr et efficace vont être nécessaires pour interrompre totalement la transmission", a reconnu le patron de l’OMS au cours de son point à la presse. Dans l’attente de développer un vaccin et d’avoir plus de tests de dépistage à disposition, les gouvernements ont mis en place des mesures de quarantaine et incitent la population au respect des gestes barrières. Aujourd’hui, c’est près de la moitié de l’humanité qui est confinée, de manière totale ou partielle.